Жилье на вторичном рынке Харькова в ноябре подорожало на 0,28%

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в ноябре 2012 года снизилась на 0,28%, или 3 долл., – до 1 092 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 919 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 362 долл./кв. м.

По данным компании, в ноябре т.г. рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Ленинском районе – на 0,45% (5 долл.) – до 1 126 долл., Червонозаводском – на 1,32% (12 долл.) – до 919 долл., Киевском – на 0,89% (12 долл.) – до 1 362 долл., Октябрьском – на 0,49% (5 долл.) – до 1 016 долл., Фрунзенском – на 0,10% (1 долл.) – до 1 003 долл., Московском – на 0,20% (2 долл.) – до 1000 долл., Орджоникидзевском – на 0,11% (1 долл.) – до 938 долл.

При этом снижение стоимости жилья наблюдалось в Дзержинском районе – на 0,08% (1 долл.) – до 1 304 долл. Стабилизация стоимости квартир зафиксирована в Коминтерновском районе – на уровне 936 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в октябре 2012 года снизилась на 0,18%, или 2 долл., – до 1 089 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.