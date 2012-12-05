В Житомире около 7 тысяч жителей многоэтажек вторую неделю остаются без воды

В Житомире около 7 тыс. жителей многоэтажек вторую неделю остаются без воды.

Как сообщил УНИАН Житомирский городской председатель Владимир Дебой, "7 тыс. житомирян, которые живут на верхних этажах в домах на Щорса и Витрука, до сих пор остаются без воды, тогда как на момент отключения 26 ноября их было около 30 тысяч".

По его словам, причиной такой ситуации является отключение от энергоснабжения станций третьего подъема КП "Водоканал" из-за долгов перед ПАО "Житомироблэнерго".

Мэр Житомира заверил, что власть города принимает меры для исправления ситуации. "Уже удалось обеспечить водой всех жителей многоэтажек, которые ранее были отключены от водоснабжения вплоть до седьмого этажа, однако те, кто проживает на более высоких этажах, до сих пор сидят без воды", - отметил В.Дебой. Он добавил, что занимается этой проблемой ежедневно, ведет переговоры с высокопоставленными должностными лицами, однако полностью возобновить водоснабжение людям до сих пор не удалось.

"Эта ситуация пока еще остается без решения. Фактически мы видим, как частная кампания ПАО ЭК ”Житомироблэнерго” взяла в заложники целый город", - сказал В.Дебой.

Как сообщал УНИАН, в Житомире из-за долгов КП ”Водоканал” за электроэнергию перед ПАО ЭК ”Житомироблэнерго” 26 ноября от электроснабжения были отключены станции третьего подъема водоснабжения, в результате чего без воды осталась часть жителей города.

В то же время власть города сообщила, что Житомир получил государственную гарантию о погашении задолженности водоканала перед облэнерго. Государство обещает возместить в полном объеме задолженность КП «Житомирводоканал» за потребленную электроэнергию перед энергетиками.