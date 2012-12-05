Земля в пригороде Киева в ноябре подорожала на 0,29%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в ноябре 2012 года выросла на 0,29%, или 9 долл., – до 3 120 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1 053 долл./сотка, самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 686 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Киево-Святошинском районе - на 0,62% (29 долл.) - до 4 686 долл./сотка, Броварском - на 0,56% (14 долл.) - до 2 526 долл./сотка, Васильковском - на 0,47% (9 долл.) - до 1 930 долл./сотка, Бородянском - на 0,13% (2 долл.) - до 1 569 долл./сотка, Иванковском - на 0,26% (3 долл.) - до 1 136 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком районе - на 1,15% (12 долл.) - до 1 053 долл./сотка, Обуховском районе - на 0,30% (12 долл.) - до 4 018 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли произошло в Вышгородском районе - на 0,62% (18 долл.) - до 2 872 долл./сотка, Макаровском - на 0,18% (3 долл.) - до 1 645 долл./сотка, Белоцерковском — на 1,21% (14 долл.) - до 1 147 долл./сотка, Барышевском - на 0,90% (10 долл.) - до 1 103 долл./сотка, Фастовском - на 0,66% (7 долл.) - до 1 056 долл./сотка, Кагарлыкском - на 0,21% (3 долл.) - до 1 460 долл./сотка.

В то же время стоимость земельных участков в Бориспольском районе стабилизировалась на уровне 3 370 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в октябре 2012 года выросла на 0,58%, или 18 долл., – до 3 112 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.