Кабмин перераспределил 630 млн грн с программы удешевленной ипотеки на ЖКХ

Кабинет министров Украины уменьшил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства объем финансирования программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 630 млн грн, перераспределив эти средства на выполнение трех других программ.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №973-р от 28 ноября 2012 года.

В частности, на 4 млн грн будет увеличено финансирование реконструкции и строительства систем централизованного водоотвода в Одессе, на 170 млн грн — программа реконструкции и строительства очистных сооружений и других объектов с целью защиты акватории Азово-Черноморского побережья и бассейнов рек Днепр и Северский Донец от загрязнения.

Кроме того, на 456 млн грн увеличится объем средств на строительство, реконструкцию, проведение проектных и ремонтных работ на приоритетных объектах государственного и регионального значения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют неотложного проведения данных работ и приобретения оборудования.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 23 ноября в Украине количество кредитов, выданных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 996 на общую сумму 231,3 млн грн.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. В госбюджете на 2012 год на компенсацию процентных ставок по данной программе предусмотрен 1 млрд грн.