Кабмин ввел в набсовет ГИУ представителей своего секретариата и Минэкономразвития

Кабинет министров Украины ввел в наблюдательный совет Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) представителей Секретариата Кабмина и Министерства экономического развития и торговли.

Об этом говорится в распоряжении правительства №980-р от 19 ноября т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин распорядился ввести в состав набсовета ГИУ первого заместителя директора Департамента профессиональной экспертизы, начальника Управления экономики и финансов Секретариата Кабинета министров Валентину Ящук и заместителя директора департамента финансовой политики Министерства экономического развития и торговли Ивана Ливого.

В то же время из состава набсовета ГИУ выведены Константин Любченко и Сергей Чекашкин.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.