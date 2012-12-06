На проект «Технополис «Пятихатки» в Харькове нужно до 300 млн долл.

Для реализации проекта «Технополис «Пятихатки» в Харькове, который является составной частью национального проекта «Город будущего», потребуется 250-300 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал журналистам директор ГП «Национальный проект «Город будущего» Андрей Стефанович.

По его словам, для реализации проекта потребуется 3-4 года. На первом этапе для строительства и обустройства новой площадки, обустройства и подведения сетей потребуется 68 млн долларов инвестиций.

А.Стефанович сообщил, что доля государственных средств в этом проекте будет составлять не более 25-30%, остальные средства будет вкладывать частный инвестор. Он также выразил уверенность, что проект «Технополис «Пятихатки» поддержат в первую очередь украинские инвесторы.

По мнению А.Стефановича, участие государства в проекте уменьшает риски для частного инвестора.

«Когда государство идет навстречу, ТО разрабатывается за бюджетные деньги, тогда уже инвестору понятнее», - отметил он.

А.Стефанович подчеркнул, что, по предварительным данным, «Технополис «Пятихатки» окупится за 6-8 лет.

По его словам, основная цель проекта состоит в том, чтобы помочь высокотехнологичным предприятиям Харькова реализовать свою продукцию.

«Этот проект уникален тем, что он не столько создает новую структуру, сколько создает новое качество на старой структуре. Существующие с постсоветских времен очень серьезные и в Украине эксклюзивные ВУЗы ядерной физики, твердого тела, они по определенным причинам не могут реализовать свой продукт. Основная философия развития технополиса будет заключаться в том, чтоб помочь им организовать реализацию своего продукта», - сказал А.Стефанович.

Справка УНИАН. Технополис «Пятихатки» создается на базе агломерации, объединяющей расположенный на севере Харькова район Пятихатки, села Родичи и Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области. Данная группа объединенных в пространстве поселений одновременно обладает развитыми производственными, культурными, рекреационными связями. Основным видом деятельности трудоспособного населения является научно-техническая деятельность благодаря тому, что в Пятихатках находится крупнейший в Украине центр ядерной физики и физики твердого тела - Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт». Численность населения агломерации составляет более 22 тыс. человек, территория - свыше 600 га, удобное транспортное сообщение: через территорию агломерации проходит харьковская окружная дорога и автомагистраль Харьков-Москва.