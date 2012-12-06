Акционеры XXI Century Investments договорились о 38 млн долл. для МФК «Вырлица»

Акционеры холдинговой компании девелоперской группы «XXI Век» (Киев) «XXI Century Investments» (Кипр) одобрили необходимые условия для привлечения 38 млн долл. от Pamigton Holdings Limited, дочерней компании DCH IMMO, владельцем которой выступает Александр Ярославский, на строительство МФК «Вырлица» в Киеве.

Решение акционеров компании, принятое на общем собрании 6 декабря 2012 года, опубликовано на сайте компании «XXI Век».

Согласно сообщению, акционеры утвердили выпуск варрантов для Ovaro Holding Limited. Если варранты не будут выпущены до 31 декабря 2012 года, кредитное соглашение будет завершено и любые средства займа должны быть возвращены Pamigton Holdings Limited, говорится в решении общего собрания акционеров.

Как сообщал УНИАН, Pamigton Holdings Limited, дочерняя компания DCH IMMO, предоставит заем в размере 38 млн долл. Barwen Holding Limited, дочерней компании XXI Century, под 15% годовых сроком погашения в 5 лет. Эти средства позволят девелоперу начать развитие его ключевого проекта - многофункционального комплекса (МФК) «Вырлица», который будет построен по проспекту Бажана в Киеве.

В рамках соглашения XXI Century намерена выпустить варранты для Ovaro Holding Limited, которая владеет 58,26% XXI Century и владельцами которой являются DCH IMMO и Bremille Investments Limited, подконтрольная генеральному директору «XXI Век» Олегу Салмину.

Если решение по выпуску не будет принято до 31 декабря 2012 г., соглашение займа будет расторгнуто. Если займ будет утвержден, компания Ovaro будет иметь право выпустить максимум 617 млн 886,178 тыс. варрантов, которые дают возможность покупки такого же количества простых акций, представляющих около 111,9% акционерного капитала девелопера по состоянию на 12 ноября 2012 года. Варранты могут быть исполнены в период с 12 ноября 2015 года по 12 ноября 2017 года при их выпуске до конца периода. Также они могут быть продлены на пять лет при согласии акционеров.

Акционерный капитал XXI Century вырастет с 5,520046 млн долл. (552004665 акций) до 11,698908 млн дол. ( 1169890843 акций).

Компания DCH IMMO Limited, владельцем которой опосредованно является Александр Ярославский, 18 мая т.г. завершила сделку по приобретению 50% акций компании Ovaro Holding Limited, владеющей около 60,1% акционерного капитала девелоперской компании «XXI Век».

23 февраля т.г. компания Bremille Investments Limited, владельцем которой опосредованно является Олег Салмин, решила продать 50% акций компании Ovaro Holding Limited, владеющей около 60,1% акционерного капитала девелоперской компании «XXI Век», компании DCH IMMO Limited, владельцем которой опосредованно является Александр Ярославский. Сумма сделки составила около 10,3 млн долл.

Напомним, 100% акций Ovaro Holding Limited принадлежат генеральному директору и исполняющему обязанности главы совета директоров «XXI Века» О.Салмину.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 г. торговля акциями девелопера возобновлена.