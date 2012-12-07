Коттеджи под Киевом в ноябре подорожали на 0,4%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в ноябре 2012 года выросла на 0,4% (4 долл.) – до 1001 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,73% (9 долл.) – до 1 249 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 282 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 532 долл./кв. м.

По данным компании, в прошлом году рост стоимости коттеджей зафиксирован в Обуховском районе - на 0,46% (7 долл.) - до 1 532 долл./кв. м, Бориспольском - на 0,93% (11 долл.) - до 1 192 долл./кв. м, Макаровском - на 1,09% (10 долл.) - до 931 долл./кв. м, Броварском - на 1,43% (13 долл.) - до 921 долл./кв. м, Вышгородском - на 0,46% (4 долл.) - до 883 долл./кв. м, Бородянском — на 0,25% (2 долл.) - до 810 долл./кв. м, Кагарлыкском - на 0,59% (4 долл.) - до 681 долл./кв. м, Фастовском - на 1,62% (10 долл.) - до 626 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком - на 0,60% (3 долл.) - до 502 долл./кв. м, Барышевском - на 1,11% (5 долл.) - до 457 долл./кв. м, Богуславском - на 0,48% (2 долл.) - до 421 долл./кв. м, Яготинском - на 1,50% (6 долл.) - 405 долл./кв. м, Таращанском - на 1,18% (4 долл.) - до 344 долл./кв. м, Сквирском районе — на 0,36% (1 долл.) - до 282 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений наблюдалось в Киево-Святошинском районе — на 0,14% (2 долл.) - до 1 456 долл./кв. м, Васильковском - на 0,10% (1 долл.) - до 1 005 долл./кв. м, Мироновском — на 0,20% (1 долл.) - до 506 долл./кв. м, Иванковском — на 0,28% (1 долл.) - до 361 долл./кв. м, Згуровском — на 0,30% (1 долл.) - до 336 долл./кв. м.

В то же время стабилизация стоимости коттеджей произошла в Белоцерковском районе — на уровне 545 долл./кв. м и Ракитнянском районе - на уровне 353 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в октябре 2012 года выросла на 0,3% (3 долл.) – до 997 долл. за 1 кв. м.