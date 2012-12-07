В Киеве объявили войну сосулькам. Киевлян просят не приближаться к домам и деревьям

С целью предотвращения возникновения несчастных случаев от падения ледовых сосулек и снежных шаров первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак поручил председателям районных госадминистраций и профильным службам города в кратчайшие сроки очистить кровли и карнизы домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В первую очередь сосульки будут снимать со зданий детсадов, школ и лечебных учреждений. К очистке кровель и сливостоков зданий от ледовых наростов будут привлекать профильные предприятия, ведомства и организации.

Кроме того, балансодержатели остановок ожидания городского пассажирского транспорта должны срочно очистить крыши павильонов остановок от снега и обледенения, подчеркивается в сообщении.

В КГГА призывают киевлян быть осторожными и внимательными, передвигаясь по городу в период таяния льда. При возможности необходимо держаться на расстоянии 3-5 метров от домов и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения. В любом случае не заходить за специальные ограждения вблизи домов или деревьев.