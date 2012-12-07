Минрегион к апрелю 2014 года подготовит единый базовый законопроект в сфере ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины не позднее января-марта 2014 года планирует подать на рассмотрение правительства проект нового базового закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, 6 декабря на заседании Комитета отраслевых реформ Минрегиона эксперты рассмотрели и одобрили промежуточные результаты научно-исследовательской работы по разработке путей и направлений совершенствования законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В частности, особое внимание они уделили развернутой структуре и содержанию унифицированного базового законопроекта в сфере ЖКХ.

Среди основных задач, которые должен решить новый базовый закон, - возможность выбора потребителем приемлемой и удобной для него модели жилищно-коммунального обслуживания. А также - отсутствие положений, которые можно трактовать неоднозначно, четкость в определении товаров, услуг, прав и обязанностей субъектов рынков ЖКХ, полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления, национального регулятора.

На первом этапе разработки документа планируется наработать модели организации рынков (определение товаров, услуг, объектов, субъектов, полномочий прав и обязанностей, средств государственного регулирования), а также ориентировочную структуру по содержанию основных разделов и статей. Данный этап включает детальный анализ альтернативных вариантов структуризации модели рынков ЖКХ с определением негативных и позитивных сторон каждого из предложенных вариантов.

Первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Алипов отметил, что в основе разработки закона должно лежать дерегулирование отрасли.

Напомним, что создание единого базового закона в жилищно-коммунальном хозяйстве определено Минрегионом как одно из приоритетных направлений работы на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Минрегион объявил о начале разработки единого базового закона в сфере ЖКХ. Сегодня в сфере ЖКХ действует 21 закон.