Во втором полугодии 2013 года в Киеве могут пересмотреть тарифы на воду и электроэнергию

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявляет о возможном пересмотре тарифов на воду и электроэнергию в Киеве во втором полугодии 2013 года.

Об этом А.Попов заявил в интервью газете "Сегодня".

"Возможно, изменения в тарифной политике произойдут, потому что с каждым годом разница в тарифах увеличивается, и госбюджету обеспечить такую дотацию сложно. Но, думаю, это случится не ранее второго полугодия". - сказал А.Попов.

Глава КГГА добавил, что государственный бюджет на 2013 год принимался без обсуждения с городской властью. "Мы бюджета на 2013 год до голосования не видели, он принимался тайно. Если там есть деньги на разницу в тарифах, которые закладываются в расходную часть НАК "Нафтогаз", например, или министерств и ведомств, которые обеспечивают стабильную работу энергетического комплекса и водоканала – тогда тарифы подниматься не будут. Но я в этом сомневаюсь. В этом году, чтобы сдержать тарифы, Киеву нужно было получить 5 млрд. грн. И мы их получили. Сейчас регулированием тарифов занимается НКРЭ. Вопрос по следующему году с нами еще не обсуждался. Но он обязательно возникнет", - предположил он.

"Что касается Киевводоканала, то он действительно имеет один из самых низких тарифов в стране. Туда нужно вкладывать миллиарды. Провалы машин под асфальт, порывы трубопроводов - этому подтверждение. Мы бы хотели привлечь сюда серьезные инвестиции, но для этого водоканал не должен быть убыточным. Поэтому тарифы на воду тоже могут измениться. Что касается квартплаты, то это наш муниципальный вопрос, и эти тарифы поднимать не будем. Мы примем решения, которые позволят жэкам получать доходы, например, от аренды помещений. Это компенсирует недостающие средства". - пояснил А.Попов.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря А.Попов заявил, что, исходя из параметров принятого госбюджета на 2013 год, дефицит основного фонда бюджета Киева в следующем году достигнет 5 млрд грн.

Читайте также:

Попов: госбюджет-2013 лишает столицу возможности даже функционировать