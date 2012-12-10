Квартплата в Киеве расти не будет, но проезд в транспорте может подорожать - Попов

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что власть не будет повышать квартплату для киевлян в следующем году, однако не исключил повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя ситуацию, в которой оказался Киев в связи с принятием госбюджета-2013.

А.Попов напомнил, что город в настоящее время регулирует только тарифы на квартплату и на проезд в городском пассажирском транспорте.

«Что касается квартплаты, то мы ее не будем точно в 2013 году повышать. Хотя объективно, экономические предпосылки к этому есть. Но мы рассмотрели вопрос относительно того, чтобы предоставить жилищно-эксплуатационным предприятиям дополнительные доходы, например, от аренды тех помещений, которые сегодня в коммунальной собственности», - сказал А.Попов.

В частности, как объяснил председатель КГГА, на сегодняшний день часть средств от аренды такого имущества остается в районе, а часть – 50% - идет в городской бюджет. «Мы решили отдать все 100% районам. А это значит, что они отдадут их жилищно-эксплуатационным предприятиям. И некоторые другие такие меры реализуем на местном уровне, чтобы не было вопроса повышения квартирной платы в 2013 году», - отметил А.Попов.

Что касается услуг, которые сегодня в плане их стоимости определяются исключительно на уровне государства, - за электрическую энергию, тепло, водоснабжение и канализацию, А.Попов сказал, что все зависит от того, заложено ли в государственном бюджете финансирование разницы в тарифах.

«Если заложено, то тогда роста не будет. Если их недостаточно, то на уровне Кабинета министров может рассматриваться вопрос о повышении стоимости на эти услуги», - отметил он.

В отношении транспорта, то, по словам О.Попова, дефицит города составляет приблизительно 300 млн грн. Это средства, которые город обычно получает из госбюджета на покрытие расходов коммунальных предприятий за льготные перевозки.

«Мы имеем дефицит, и это вопрос переговоров с правительством. Если мы увидим, что получим дополнительную компенсацию, то тогда мы не хотим и не будем поднимать вопрос о повышении цен на проезд в городском транспорте. Но если этих ресурсов не будет, то тогда такой вопрос объективно возникает», - объяснил А.Попов.

Он добавил в то же время, что «это не тема ближайших каких-то дней, но проблема такая существует».

Как сообщал УНИАН, 7 декабря А.Попов заявил, что, исходя из параметров принятого госбюджета на 2013 год, дефицит основного фонда бюджета Киева в следующем году достигнет 5 млрд грн.