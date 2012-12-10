В Украине стоимость строительно-монтажных работ выросла на 13,4%

В январе-октябре 2012 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в октябре т.г. стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 8,1% по сравнению с октябрем 2011 года, снизилась на 2,2% по сравнению с сентябрем 2012 года.

С начала 2012 года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 5,2%.

В Госстате отметили, что за 10 месяцев т.г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 14,2% по сравнению с январем-октябрем 2011 года, по строительству нежилых зданий – на 13,5%, по строительству транспортных сооружений – на 14,6%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 12%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 12,7%, по строительству других инженерных сооружений – на 10,5%.

Справка УНИАН. В 2011 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,4% по сравнению с 2010 годом, в 2010 году – на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году – на 11,3% по сравнению с 2008 годом.