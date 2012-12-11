Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов считает, что власти удалось обеспечить жизнедеятельность Киева, несмотря на ненастье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая в помещении КГГА заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассматривает работу коммунальных служб в условиях сильных снегопадов в Киеве.

А.Попов констатировал, что за последние два дня в Киеве сложилась сложная погодная ситуация. Он напомнил, что выпало много снега, в то же время температура воздуха колеблется от -1 до +1.

Руководитель города добавил, что в последующие дни также ожидаются осадки и снижение температуры, что «требует от нас максимальной мобилизации, чтобы успеть к снижению температуры убрать снег».

А.Попов подчеркнул, что сейчас киевская власть применяет все силы и средства, которые есть в городе, для ликвидации последствий ненастья.

Вместе с тем А.Попов заявил, что, «несмотря на то, что у нас есть определенные недостатки, я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что, работая практически круглосуточно, мы реагируем на сложившуюся ситуацию».

«Хотелось бы лучше, но я считаю, что сегодня мы все с вами обеспечили жизнедеятельность города, есть нормальный проезд по городу во все учреждения, организации, но улучшить ситуацию, безусловно, нужно», - заявил А.Попов, обращаясь к участникам заседания.

Как сообщалось, сегодня в Киеве сложные погодные условия - мокрый снег с дождем не прекращается почти сутки. Упавший снег то подмерзает, то оттаивает, создавая скользкую корку на тротуарах. Городские улицы завалены тающими сугробами, под тяжестью налипшего снега в городе ломаются падают деревья и ветки деревьев. На проезжей части многих улиц - снежная "каша", город с самого утра стоял в десятибальных пробках. На середину дняулицы, особенно на окраинах, практически не чистились.

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