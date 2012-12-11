Попов считает, что власти удалось обеспечить жизнедеятельность Киева, несмотря на ненастье
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов считает, что власти удалось обеспечить жизнедеятельность Киева, несмотря на ненастье.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая в помещении КГГА заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассматривает работу коммунальных служб в условиях сильных снегопадов в Киеве.
А.Попов констатировал, что за последние два дня в Киеве сложилась сложная погодная ситуация. Он напомнил, что выпало много снега, в то же время температура воздуха колеблется от -1 до +1.
Руководитель города добавил, что в последующие дни также ожидаются осадки и снижение температуры, что «требует от нас максимальной мобилизации, чтобы успеть к снижению температуры убрать снег».
А.Попов подчеркнул, что сейчас киевская власть применяет все силы и средства, которые есть в городе, для ликвидации последствий ненастья.
Вместе с тем А.Попов заявил, что, «несмотря на то, что у нас есть определенные недостатки, я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что, работая практически круглосуточно, мы реагируем на сложившуюся ситуацию».
«Хотелось бы лучше, но я считаю, что сегодня мы все с вами обеспечили жизнедеятельность города, есть нормальный проезд по городу во все учреждения, организации, но улучшить ситуацию, безусловно, нужно», - заявил А.Попов, обращаясь к участникам заседания.
Как сообщалось, сегодня в Киеве сложные погодные условия - мокрый снег с дождем не прекращается почти сутки. Упавший снег то подмерзает, то оттаивает, создавая скользкую корку на тротуарах. Городские улицы завалены тающими сугробами, под тяжестью налипшего снега в городе ломаются падают деревья и ветки деревьев. На проезжей части многих улиц - снежная "каша", город с самого утра стоял в десятибальных пробках. На середину дняулицы, особенно на окраинах, практически не чистились.
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