Деньги для уборки снега в Киеве появятся только после Нового года - Попов

Председатель КГГА Александр Попов заявляет, что деньги для уборки снега с улиц Киева появятся в городском бюджете только после Нового года.

Сейчас Киев от снежных заносов, в связи с дефицитом средств, убирают в долг, сказал он в эфире «5 канала», сообщает «ЛІГАБізнесІнформ».

Как сказал А.Попов, «сегодня большое количество и людей и техники работает бесплатно, потому что мы обратились, у нас действительно чрезвычайная ситуация, и большое количество предприятий и организаций помогают просто так. Что касается января и февраля, то мы с нетерпением ждем Нового года, потому что ситуация с началом нового бюджетного года, по нашему мнению, стабилизирует тот дефицит средств, который сегодня у нас есть в декабре».

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