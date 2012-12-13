В Киевской обл. из-за непогоды разрушены крыши зданий агрофирм, частных домов и школы

В двух районах Киевской области в среду из-за большой снежной нагрузки произошло разрушение шатровых шиферных крыш на зданиях агрофирм, частных жилых домов и общеобразовательной школы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в селе Ровы Вышгородского района на здании школы произошло обрушение шиферной кровли на площади 600 кв. м. 40 учеников отправлены на каникулы с последующим переводом в школу села Любимовка.

В Сквирском районе в селах Шамраевка и Ордаша произошло разрушение крыш двух частных жилых домов, в селе Пустоваровка на территории агрофирмы «Колос» зафиксировано разрушение крыш на двух коровниках и здании зернохранилища, в селе Антонов разрушена крыша на здании зернохранилища агрофирмы «Разволожье», а в селе Шалеевка - на здании конюшни агрофирмы «Шалеевская». Жертв и пострадавших нет.

На местах работают комиссии по установлению размера материального ущерба.