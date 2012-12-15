В Киеве реконструируют 10 парков и скверов

В столице с целью улучшения благоустройства и озеленения города реконструируют ряд парков и скверов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Так, в перечень объектов вошли: Печерский ландшафтный парк; Гидропарк в Днепровском районе; парк «Радужный» в Днепровском районе; парк «Березовая роща» в Подольском районе; парк «Аскольдова могила» в Печерском районе; бульвар Верховной Рады в Днепровском районе; парк вдоль ул. А.Малишко в Днепровском районе; бульварная часть ул. Верхний Вал и Нижний Вал в Подольском районе; парк «Юность» в Святошинском районе; Фестивальная аллея и Днепровские склоны, которые озеленят от Владимирского спуска до парка «Аскольдова могила» в Печерском районе.

Согласно документу заказчиком проектных и строительных работ по реконструкции и благоустройству является КО «Киевзеленстрой». Коммунальное объединение должно разработать проектно-сметную документацию и определить проектные и подрядные организации по реконструкции и благоустройству парков и скверов.

При заключении договоров «Киевзеленстрой» предусмотрит условия о предоставлении подрядными организациями гарантий качества выполнения работ и установит гарантийные сроки эксплуатации оборудования и выполненных работ.

Предложения Главного управления контроля за благоустройством относительно реконструкции парковых зон отдыха для жителей города будут включены в программы социально-экономического развития Киева на 2013 и последующие годы.