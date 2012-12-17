Эксперты допускают случаи мошенничества с жильем из-за новых правил регистрации недвижимости

Эксперты не исключают случаев мошенничества с жильем после вступления с 1 января 2013 года в силу новых правил регистрации недвижимости.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на пресс-конференции в понедельник президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр Рубанов.

«Не исключено, что на стадии формирования этого реестра могут быть допущены достаточно серьезные ошибки. Например, если кто-то с не совсем чистыми помыслами зарегистрирует право на ваш объект первым, то вам придется через суд доказывать правду. Это будет не так просто. Я думаю, что мошенники могут воспользоваться этой ситуацией», - считает эксперт.

Старший юрист международной юридической компании Salans Анжелика Штукатурова пояснила, что единый реестр прав на недвижимость, в который уже на протяжении года переносятся данные из нескольких действующих на сегодняшний день реестров, до сих пор полностью не наполнен. И проблема заключается в том, насколько точно данные будут перенесены в новый реестр.

«Возможна ситуация, когда ваше право собственности не было скопировано в реестр, и кто-то злоупотребляет этим, зарегистрировав на этот объект недвижимости право собственности. И в дальнейшем головная боль по доказыванию ляжет на наши плечи», - сказала она.

А.Штукатурова отметила, что все ранее зарегистрированные права собственности на недвижимость остаются действующими, их не нужно перерегистрировать.

«Если вы в реестре находитесь, с вашей собственностью проблем нет... Если вдруг по каким-то причинам у вас есть сомнения, есть ли вы в реестре, вы, конечно, можете это узнать у нотариуса. За деньги. Если вас в реестре нет..., вы берете свой правоустанавливающий документ и, не ожидая счастья от государства, просто регистрируете свое право собственности», - рекомендует юрист.

А.Рубанов советует всем, кто находится на этапе заключения сделок купли-продажи недвижимости, завершить их до конца текущего года, поскольку считает маловероятным проведение сделок в январе-феврале 2013 года.

«Прежде чем заключать сделку, с 1 января нужно получить у государственного регистратора извлечение об отсутствии ограничений на ваш объект. Поскольку реестр пустой, по сути, сделать это будет не очень просто. Поэтому нотариусы в таких случаях, наверное, будут отказывать, чтобы не иметь проблем», - добавил он.

По мнению президента ССНУ, введение новых правил регистрации недвижимости «если не похоронит, то усугубит ситуацию» на и без того вялом рынке недвижимости, а количество сделок значительно уменьшится, особенно в первые три месяца нового года.

А.Рубанов считает целесообразным, чтобы пока будет формироваться реестр, продлить действие старого положения о регистрации, либо введение новой системы снова перенести на год, чтобы за это время подготовить все должным образом.

По данным А.Штукатуровой, киевское управление земельных ресурсов перестало принимать заявления на выдачу документов на землю с 1 декабря 2012 года.

По информации А.Рубанова, киевское БТИ еще работает в режиме приема-выдачи документов до конца текущей недели.

«Если кто-то был возле киевского Бюро технической инвентаризации, картина грустная, как в голодные годы за хлебом... Причем размер неформальных платежей вырос многократно. Например, если вы хотите сейчас получить извлечение для того, чтобы совершить сделку, это можно сделать за неделю, стоимость, помимо официального платежа (200-300 грн), неофициальный платеж составляет около 2,5 тыс. долл. Просто так добраться к окошку не представляется возможным», - добавил эксперт.

Напомним, 16 марта 2010 года вступил в действие Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации земельных участков и вещных прав на недвижимое имущество», который направлен на создание в Украине единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, внедрение государственного реестра прав на недвижимое имущество и тому подобное. Указанным законом предусмотрены концептуальные изменения в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений с 1 января 2013 года.

Среди основных изменений - создание Государственного реестра прав на недвижимое имущество, который является единой национальной информационной системой, содержащей сведения об объектах недвижимости, правах на них, ограничениях и обременениях недвижимого имущества, а также субъектов таких прав. Администрирование реестра будет осуществлять новосозданная Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр), действующая при Министерстве юстиции.