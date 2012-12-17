Услуги нотариусов при регистрации сделок с жильем с 1 января могут подорожать — эксперт

Стоимость услуг нотариусов при регистрации сделок с жильем с 1 января 2013 года, когда вступят в силу новые правила регистрации прав на недвижимость, может вырасти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала на пресс-конференции в понедельник старший юрист международной юридической компании Salans Анжелика Штукатурова.

Согласно новым правилам, при совершении сделки купли-продажи жилья на вторичном рынке сделку оформляет нотариус, который также проводит государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

«То есть полномочия нотариусов значительно расширились. На вторичном рынке они будут играть очень большую роль. Тут возникает вопрос ответственности нотариусов», - сказала она.

В частности, законодательство обязывает страховать сделки с недвижимостью, однако сумма страховки несоизмерима со стоимостью даже однокомнатной квартиры в Киеве. «Это вызывает большие волнения на рынке, связанные с покрытием ответственности. Поэтому очень внимательно следует подходить к выбору нотариуса с 1 января 2013 года», - рекомендует юрист.

При этом все выписки, подтверждающие право собственности, которые ранее выдавали БТИ, касающиеся ограничений (ипотека), налогового залога и т.д., можно будет получить из единого реестре прав на недвижимость.

«Я думаю, что в будущем, когда система будет хорошо функционировать, это ускорит все транзакции, несколько удешевит услуги. Хотя услуги нотариусов возрастут, безусловно», - считает А.Штукатурова.

Юрист уточнила, что с введением новых правил регистрации недвижимости нотариусы вынуждены инвестировать в обновление компьютерной техники для доступа к «тяжелой» системе реестра.

По ее словам, услуги нотариуса включают оплату бланков, составление документов, регистрацию. Стоимость услуг зависит от желания нотариуса и договоренности сторон, уточнила юрист.

Также регистрация сделок купли-продажи подразумевает обязательные платежи (госпошлина в размере 119 грн).

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Декрет Кабинета министров Украины «О государственной пошлине» относительно ставок за проведение государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество».

Данным законом предусмотрено, что государственная пошлина взимается за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество; за государственную регистрацию иного вещного права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество. За государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество будет взиматься пошлина в размере 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (119 грн), а за государственную регистрацию другого вещевого права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество в размере 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 грн).

Данный закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость будут проводить органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).