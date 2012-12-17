Строительные предприятия Украины за 11 месяцев сократили объемы работ на 12,1%

Строительные предприятия Украины в январе-ноябре 2012 года сократили объемы работ на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 54 млрд 726 млн грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объем работ по подготовке строительных участков на 5,9% — до 4 млрд 994,7 млн грн, по строительству зданий и сооружений — сократили на 14,8%, до 43 млрд 489,7 млн грн, по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – сократили на 4,4%, до 5 млрд 865,9 млн грн, по завершению строительства – сократили на 2,4%, до 283,9 млн грн, по аренде строительной техники с оператором – сократили на 12,6%, до 91,8 млн грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 79,8% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 13,4%, по текущему ремонту – 6,8%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-ноябре т.г. снизили объем работ на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 12 млрд 213,4 млн грн, выполнив 22,3% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в январе-октябре 2012 года сократили объемы работ на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 48 млрд 845,5 млн грн; в январе-сентябре 2012 года - уменьшили на 9,1%, до 42 млрд 079,3 млн грн, в январе-августе 2012 года – уменьшили на 8%, до 35 млрд 666,3 млн грн, в январе-июле – уменьшили на 6,2%, до 30 млрд 197,2 млн грн.

В 2011 году стройпредприятия увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд 454,3 млн грн.