Власти Киева подготовили проект утверждения границ столицы – Москаль

Власти Киева готовят решение об утверждении границ столицы с целью сохранения территориальной целостности города.

Об этом сообщил председатель временной контрольной комиссии Киевсовета по изучению ситуации вокруг расширения границ поселка Коцюбинское за счет земель лесного фонда г. Киева, которые числятся за КП «Святошинское лесопарковое хозяйство», председатель депутатской фракции «Республика Киев» Денис Москаль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «Республика Киев», по словам Д.Москаля, указанная временная комиссия Киевсовета обратилась к председателю Киевской городской госадминистрации Александру Попова с просьбой срочно подать на рассмотрение Киевского городского совета проект землеустройства по установлению границы г. Киева.

«Главное управление земельных ресурсов уже подготовило проект установления границ столицы и готово подать его на рассмотрение Киевсовета после Нового года. Учитывая безотлагательность этого вопроса для сохранения территориальной целостности Киева, документ необходимо рассмотреть на первом в 2013 году пленарном заседании городского совета», - отметил Д.Москаль.

По информации депутата, основой для установления новой границы столицы является утвержденная и установленная в натуре (на местности) граница г. Киева 1964 года. Изменения границы запроектированы в соответствии с Указами Верховного Совета УССР и его Президиума, принятых в 1976-1988 годах.

«Киев начал работу по определению и установлению границ столицы еще с 1994 года. В настоящее время, по информации Главного управления земельных ресурсов, документ согласован большинством соседних сельских и поселковых советов. Уже пришла пора одобрять настоящий документ в сессионном зале Киевсовета и передавать его на утверждение в Верховную Раду. Ведь утверждение парламентом границы Киева позволит защитить территорию столицы от посягательств Коцюбинского, Гостомеля и других соседних поселков», - прокомментировал Д. Москаль.

Он напомнил, что Коцюбинский поселковый совет пытается включить в площадь поселка более 4 тыс. га территории Киева. Также Коцюбинским и Гостомельским поселковыми советами уже отчуждено в частную собственность более 600 земельных участков общей площадью около 100 га на территории уникального Беличанского леса.