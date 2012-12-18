В Никополе возобновлено водоснабжение домов, пострадавших от аварии на водопроводе

В Никополе Днепропетровской области по состоянию на 14:00 18 декабря восстановлено водоснабжение всех домов, которые оставались без воды в результате аварии на магистральном водопроводе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам директора Департамента проектного управления и энергоэффективности в сфере систем жизнеобеспечения Минрегиона Станислава Захарова, для ликвидации последствий порыва было вполне достаточно сил и средств соответствующих городских служб.

«Сегодня около 14 часов водоснабжение города восстановлено в полном объеме. Оперативно сработали аварийные бригады городского водоканала, которые вовремя обнаружили порыв и обеспечили своевременную его ликвидации», - сказал он.

С. Захаров сообщил, что 17 декабря около 21:00 городским водоканалом было зафиксировано падение давления воды в системе в результате порыва на водопроводе, который поставляет воду в несколько кварталов Никополя, где проживает около четверти населения города.

В связи с тем, что порыв находился ниже уровня расположения зданий, было принято решение временно прекратить водоснабжение части города, откачать воду из затопленного технологического колодца и провести срочный ремонт.