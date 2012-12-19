В Харькове на два дня отключат горячую воду из-за аварии на водоводе

В Харькове в ближайшие два дня - четверг и пятницу - будет отсутствовать горячее водоснабжение из-за ремонтных работ, вызванных аварией водовода «Кочеток-Харьков», по которому снабжается водой большая часть потребителей Харькова.

Как говорится в официальном сообщении Харьковского городского совета, об этом 19 декабря на пресс-конференции сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

По его данным, несколько дней назад на главной магистрали водовода «Кочеток-Харьков», по которому снабжается водой большая часть Харькова, произошла авария.

На глубине 6 метров сломалась задвижка, из-за чего ежедневные потери воды составляют до 100 тыс. куб. м.

Г.Кернес уточнил, что магистраль, на которой произошла авария, 1953 года постройки, поэтому ремонт будет сложным. Из-за падения давления на сетях горячую воду в городе подавать не будут.

«Горячая вода будет подана через два дня во все дома харьковчан. Это вынужденная мера и, надеюсь, горожане нас поймут», - сказал городской голова.

Напомним, Кочетокская водопроводная станция подает Харькову 550-570 тыс. куб. м воды в сутки.