Почти 2800 харьковчан подали фотожалобы в Харьковский горсовет на работу ЖКХ

Почти 2800 харьковчан подали фотжалобы в Харьковский городской совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сессии горсовета сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который предложил жителям города отправить в мэрию заявки в виде фотографий по устранению различных жилищно-коммунальных проблем.

«По ряду фотожалоб - почти 20% - мы уже решили вопрос. Часть из них мы пока не можем удовлетворить из-за погодных условий », - сказал Кернес.

По данным Департамента контроля, фотожалобы, которые принимались в течение месяца с 14 ноября по 15 декабря, с 4839 вопросов подали 2736 харьковчан. Уже обработано и находятся в работе почти 70%.

Больше всего поступивших (46%) вопросов, относятся к содержанию и ремонту жилья, в частности, ремонта кровель, дымоходов, вентиляции, подъездов, входов в подъезды. 29% фотожалоб касаются ремонта дорог, 17% - упорядочения придомовой территории.

По информации пресс-службы горсовета, на сегодня выполнены работы по фотожалобам, которые касаются вывоза мусора, ликвидации свалок, установки контейнеров, уборки придомовой территории, снос деревьев, ремонта труб холодного и горячего водоснабжения, ремонта лифтов, освещения в подъездах, электрощитовых, остекления подъездов, ремонта и установки водосточных труб, упорядочения кабелей в подъездах.