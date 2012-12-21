Власти Севастополя на новогодние праздники "подарили" горожанам горячую воду

В Севастополе с 21 декабря в связи с новогодними праздниками после длительного перерыва возобновляется подача горячей воды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации КП "Севтеплоэнерго" Севастопольского городского совета, 21, 22 и 23 декабря с 6.00 до 22.00 горячая вода будет подаваться от всех котельных города.

С 24 по 27 декабря горячей воды по всему городу снова не будет, в связи с проведением технических работ на котельных. Возобновится подача горячей воды 28 декабря, и до 13 января 2013 года включительно она будет подаваться ежедневно, с 6.00 до 22.00.

Уже несколько последних лет в Севастополе горячая вода населению в подавляющем большинстве микрорайонов города практически не подается (за исключением некоторых праздничных дней) или — в отдельные периоды — подается по несколько раз в неделю, по графику. Многие жители города уже приобрели газовые колонки, котлы или электрические водонагревающие приборы.