Депутаты предлагают ввести мораторий на изъятие имущества должников за ЖКУ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении моратория на принудительную реализацию имущества граждан за долги по жилищно-коммунальным услугам.

Авторами соответствующей инициативы являются народные депутаты из фракции «Батькивщина» Андрей Павловский, Юрий Одарченко, Александр Бригинец, Владимир Арьев, Дмитрий Андриевский, Юрий Стець, сообщается на сайте парламента.

«То, что экономика Украины в ужасном положении – это факт. Но власть не имеет никакого морального права перекладывать ответственность за свои провалы и неквалифицированность чиновников в экономической деятельности на украинское общество. Это аморально, когда власть не может обеспечить каждого украинца работой, а пенсионеров достойной пенсией, но забирает у них квартиры за то, что они не имеют возможности своевременно заплатить за коммунальные услуги», - заявил один из авторов законопроекта А.Бригинец, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Он пообещал, что оппозиция в ВР сделает все возможное, чтобы стать на защиту наименее обеспеченных украинцев и «не допустить разгула теневого бизнеса, цель которого забрать квартиру за долги и перепродать ее «своим людям» за меньшую цену».

Напомним, на начало сентября задолженность населения за газ перед предприятиями ЖКХ составляла 9 млрд грн.

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