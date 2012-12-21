Депутаты предыдущих созывов получили бесплатно более 800 квартир в Киеве

За годы независимости народные депутаты разных созывов получили бесплатно более 800 квартир в Киеве.

Как пишет «Корреспондент», действующие депутаты на личное жилье уже не претендуют, но готовы потратить сотни миллионов гривень на то, чтобы обеспечить себя гостиничными номерами. Как пишет издание, почти по 1,2 млн долл. на одного депутата украинские налогоплательщики отдадут за то, чтобы 180 иногородних депутатов на протяжении пяти лет своей каденции бесплатно жили в Киеве. В целом, по подсчетам «Корреспондента», эти расходы выльются чуть более чем в 160 млн грн.

По закону, отмечает журнал, депутаты имеют право рассчитывать на бесплатное жилье в столице, и почти 200 новоизбранных парламентириев в первые же часы работы решили этой возможностью воспользоваться. Аппарат Верховной Рады одобрил проживание депутатов в отдельных комфортабельных номерах в отелях «Киев», «Украина» и «Национальный», расположенных в центре столицы.

В списке тех, кто вытребовал себе гостиницу, оказались представители всех ключевых политсил, представленных в Верховной Раде. В то же время им не выдадут квартиры за счет казны, как делалось ранее. Это станет беспрецедентным случаем в истории украинского парламентаризма, ведь ранее депутаты без проблем получали бесплатное жилье.

Узнать, сколько всего народных депутатов, начиная с 1991 года, получило квартиры в Киеве, невозможно: аппарат парламента засекретил эти данные. По словам представителя БЮТ Сергея Саса, в первых трех созывах - с 1990 по 2002 годы - все депутаты, имевшие право на жилье, получили бесплатные квартиры. По оценкам издания, в сумме речь может идти почти о 700 апартаментах. И хотя в дальнейшем депутатский жилой фонд замедлил рост - за три последующих созыва выдали 129 квартир, - в целом депутаты за годы независимости могли получить чуть более 800 квартир.

По данным С.Саса, если изначально на столичные квартиры могли претендовать лишь иногородние, то в середине 1990-х это право предоставили и киевлянам, если у них официально было менее 9 кв. м на одного члена семьи. В таком случае закон разрешил улучшать им жилищные условия за счет денежных компенсаций.

Поначалу квартиры им выдавали либо на бульваре Леси Украинки, где сегодня цена квадрата жилплощади составляет от 3 тыс. долл., либо в центре Печерска, на улице Панаса Мирного, - там стоимость квадратного метра стартует с отметки 4 тыс. долл. Дальше в ход пошли депутатские дома на Оболони, рядом со станцией метро «Минская», на «Левобережной», а также на улицах Срибнокильской и Вишняковской, что на Позняках.

Как пишет издание, не менее впечатляет список тех, кто взял денежную компенсацию вместо киевской квартиры. Только в период с 2002 по 2006 год таким правом воспользовались 138 парламентариев. Среди них два участника Золотой сотни «Корреспондента» - ТОП-100 самых богатых украинцев: Александр Ярославский, чьи активы редакция в 2012 году оценила в 940 млн долл., и Александр Фельдман 291 млн долл.

Кроме них, деньги из казны взяли Харьковский губернатор Михаил Добкин, футбольный тренер Олег Блохин, бывший вице-премьер Иван Васюник и экс-глава МЧС Виктор Балога. В списке есть также целый ряд соратников Виктора Ющенко, начиная с бывшего главы НАК «Нафтогаз України» Алексея Ивченко и заканчивая певицей Оксаной Билозир.