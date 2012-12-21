В Луганской области из-за порыва водовода трем городам снижена подача воды

В Луганской области из-за порыва водовода трем городам снижены поставки воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Лугансквода», сегодня, 21 декабря, около часу ночи из-за износа водовода произошла утечка воды на магистральном водоводе диаметром 900 мм на дюкере через реку Белая.

Чтобы обеспечить население и предприятия водой, увеличены поставки воды по параллельному водоводу диаметром 1000 мм. Однако, сегодня снижены поставки воды городам Перевальск – до 20%, Красный Луч и Антрацит - на 30%.

К месту аварии оперативно была доставлена вся необходимая спецтехника и оборудование. Ремонтные работы предположительно будут продолжаться сегодня до 24 часов, после чего в течение 12 часов будет проведено вхождение в режим и водоснабжение городов и поселков к 12 часам 22 декабря планируется восстановить в полном объеме.