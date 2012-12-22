В Киеве из-за снега обрушился навес на Демиевском рынке: пострадал один человек

22 декабря утром в Киеве произошло обрушение брезентового тентового навеса на территории Демиевского рынка (улица Изюмская, 1).

Как сообщает пресс-служба МЧС, из-за перегрузки снега не выдержал металлический каркас над продовольственным рядом, в результате чего произошло разрушение тентового покрытия на площади 600 квадратных метров. Получил травму один человек, он госпитализирован с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей шеи и правого плеча».

Происшествие находится под контролем Главного территориального управления МЧС Украины в городе Киеве.