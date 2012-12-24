Объем субсидий на оплату ЖКУ в январе-ноябре уменьшился до 239,2 млн грн

В январе-ноябре 2012 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 239,2 млн грн, что на 18,4 млн грн (на 7,14%) меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 202,4 млн грн, в сельской – 36,8 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-ноябре 2012 года были назначены 1 млн. 581,6 тыс. семей (93,2% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 1 млн. 250,7 тыс., в сельской – 330,9 тыс. По сравнению с январем-ноябрем 2011 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 139,2 тыс., или на 8,1%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в ноябре т.г. уменьшился по сравнению с ноябрем 2011 года на 0,8% – до 192,2 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Закарпатской и Ивано-Франковской областях (286,1 и 280,9 грн), наименьший – в Севастополе (55,8 грн).

Справка УНИАН. В 2011 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 318 млн грн, что на 80,6 млн грн больше, чем в 2010 году.