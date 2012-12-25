На реконструкцию системы водоотвода в Одессе выделят 340,3 млн грн

Кабинет министров утвердил проект реконструкции магистральной части системы водоотвода Южного бассейна канализации Одессы стоимостью 340 млн 279,994 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении №1012 от 3 декабря 2012 года, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№238 от 25 декабря т.г.).

Согласно документу, из общей стоимости проекта строительно-монтажные работы составят 120,651 млн грн, оборудование - 159,457 млн грн, другие расходы - 60,170 млн грн.

Проект предусматривает строительство двух новых канализационных насосных станций. Длина самоплывного коллектора глубокого залегания составит 1647 м. Строительство рассчитано на 16 месяцев.

Проект разработан частным предприятием «Форвард инжиниринг» и рекомендован к утверждению госпредприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.