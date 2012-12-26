Минрегион хочет повысить штрафы для владельцев зданий за снег и сосульки

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявили о возможном повышении штрафов для владельцев зданий, не соблюдающих правил содержания зданий в части их очистки от снега и сосулек, сообщается в пресс-релизе Минрегиона.

По словам первого заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александра Алипова, не исключено, что Кабинет министров примет такие изменения уже этой зимой.

Глава Минрегиона Геннадий Темник в ходе совещания поставил перед коммунальными службами Киева задачу противостоять падению сосулек и снега с крыш домов и вероятным прорывам сетей тепло и водоснабжения в связи с ожидаемым потеплением.

«Главная задача - обезопасить жителей Киева от чрезвычайных ситуаций, так как падение сосульки с высоты более 4 метров - это очень опасно. На это стоит обратить особое внимание. Там где необходимо - нужно перекрыть доступ людей и очистить территорию», - сказал он.

Как отметил заместитель директора департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Владимир Баженов, если для Левого берега, где в основном плоские крыши и нет движения людей у самих домов, эта проблема менее актуальна, то в центральной части города, где преобладает старая застройка (Шевченковский, Печерский, часть Голосеевского и Соломенского районов) ситуация достаточно непростая.

«Все эти районы заключили договоры с промышленными альпинистами. Соответствующая работа ведется, установлен порядок ликвидации сосулек, а также снежных накатов. Те дома, которые еще не охвачены этими работами, ограждены специальными лентами », - сказал В.Баженов.

В то же время, по словам представителей КГГА, коммунальные службы контролируют только 40% зданий, а работы на других объектах должны проводиться их владельцами.