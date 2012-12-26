Стоимость стадиона «Металлист» должна быть не меньше 70 млн долл. - Добкин

Стоимость областного спортивного комплекса «Металлист» должна быть не меньше 70 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин, говоря о возможности продажи новому владельцу футбольного клуба “Металлист” Сергею Курченко коммунальной доли собственности харьковского стадиона.

М.Добкин отметил, что городская и областная власти готовы продать стадион “Металлист” новому владельцу клуба.

Губернатор отметил, что точная стоимость стадиона будет определена после проведения оценки соответствующей структурой.

“Стоимость стадиона определена пока еще очень приблизительно. Как и любой объект коммунальной собственности, он будет оценен структурой, которая имеет право на такую деятельность, после этого будет вынесено предложение о продаже, потому что решение о продаже должен принимать депутатский корпус. Я думаю, сумма будет не меньше 70 млн дол в эквиваленте”, - сказал М.Добкин.

Он заметил, что после 18 января с С.Курченко будет проведена встреча, на которой ему объявят предложение о стоимости стадиона “Металлист”.

“Владелец выразил желание выкупить государственную и коммунальную доли стадиона. После 18-19 января мы проведем встречу в Харькове, которая будет посвящена непосредственно этому вопросу. Я думаю, выйдем уже на конкретные цифры и конкретные даты”, - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что полученные от продажи ОСК “Металлист” средства планируется направить на инфрастуктурные объекты региона.

М.Добкин также отметил, что он лично обратится к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой позволить областным властям в полном объеме использовать эти средства на предусмотренные инфраструктурные и социальные объекты региона.

“Я в обязательном порядке обращусь к главе государства, Президенту Украины, для того, чтобы вся сумма без исключений осталась в областном бюджете, и мы могли ее стопроцентно использовать. Перед тем, как я буду обращаться к главе государства, я хочу показать ему, на что наша территориальная община собирается израсходовать эти средства. Вы понимаете, что я не пойду с незначительными вопросами к главе государства”, - подчеркнул он.

Губернатор также поблагодарил прежнего владельца СК “Металлист” за сделанный вклад в развитие харьковского футбола.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковского областного совета.

20 декабря президент ФК «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.

21 декабря М.Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, заявил о том, что он не исключает возможности продажи стадиона «Металлист» частному лицу.

24 декабря, О.Ярославский заявил, что сложил с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передал обязательства по его финансированию другому инвестору.

В этот же день сайт футбольного клуба сообщил, что достигнута договоренность с группой компаний «ГазУкраина», главным бенефициаром которой является Сергей Курченко, о приобретении ФК «Металлист» у А.Ярославского.

26 декабря на официальном сайте ФК «Металлист» появилась информация со ссылкой на С.Курченко в которой новый владелец харьковского футбольного клуба «Металлист» заявил о желании выкупить из коммунальной собственности областной спортивный комплекс «Металлист», на котором играет команда.

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 г. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции бизнесмена А.Ярославського (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH и ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных в то время в реконструкцию стадиона инвестиций составила 95,3 млн. дол. В 2011 г. А.Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию игрового поля стадиона «Металлист» около 3 млн евро.