Возобновлено теплоснабжение в центральной части Киева

Аварийно-восстановительные бригады «Киевэнерго» сегодня в 10.00 возобновили теплоснабжение потребителей в центральной части Киева.

Как сообщили УНИАН в ПАО «Киевэнерго», теплоснабжение потребителям было приостановлено с 26 по 27 декабря в связи с ликвидацией повреждения в тепловой камере, которая расположена на проезжей части улицы Большая Васильковская между улицами Тверская и Ковпака.

Все ремонтные работы были проведены оперативно и с опережением запланированного графика на 4 часа, отметили в компании. По состоянию на 1.00 повреждение было ликвидировано и начато заполнение магистральных трубопроводов.

Сразу после этого в 6.00 начался поэтапный запуск теплоносителя потребителям.

На время ликвидации повреждения в теплокамере на улице Большая Васильковская теплоснабжение было приостановлено у 92 потребителей, среди которых 48 жилых домов, 2 детсада, 2 школы и 39 ведомственных домов. Эти потребители расположены на улицах Боженко, Большая Васильковская, Горького, Николая Гринченко, Димитрова, Тельмана, Ивана Федорова, Ямская, Тверская, Предславинская, Щорса.