В программе удешевленной ипотеки могут увеличить площади и стоимости жилья

Изменения, которые в 2013 году могут быть внесены в программу удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут коснуться увеличения площади и стоимости жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин.

«Я могу сказать, что с высокой вероятностью могут быть изменения как минимум по одному вопросу. На сегодня предусмотрен срок действия до 1 января 2013 года положений относительно норматива площади, на которую выдается кредит, и норматива стоимости, по которой рассчитывается сумма кредита. Поэтому как минимум эти два показателя будут пересмотрены», - сказал он.

По мнению Л. Рысухина, в программе возможно увеличение стоимости жилья в связи с инфляционными процессами, показателями строительной отрасли, увеличением стоимости строительных материалов.

Предправления фонда считает, что привязка опосредованной стоимости строительства жилья, определяемая Минрегионом, к стоимости жилья в программе сохранится.

Также возможно увеличение площади или снятие ограничений по максимальной площади, которая регламентирована программой, уточнил он.

Л. Рысухин добавил, что фонд подал свои предложения по изменению условий кредитования, однако говорить о них пока преждевременно.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Александр Вилкул, курирующий строительную отрасль, ранее заявлял, что планируются изменения в программу доступного жилья (удешевленной ипотеки).

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В программу несколько раз вносились изменения.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. В госбюджете на 2012 год на компенсацию процентных ставок по данной программе предусмотрен 1 млрд грн, однако 630 млн грн в начале декабря были перераспределены на выполнение других программ.

15 августа изменениями в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сняты верхние пределы площади и стоимости жилья, однако превышение этих параметров не подлежат компенсации со стороны государства.