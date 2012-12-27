К апрелю планируют запустить единый госреестр очередников на жилье

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в первом квартале 2013 года планирует запустить Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин на пресс-конференции в четверг.

«Фонд продолжает осуществлять функции администратора единого государственного реестра граждан по делегированным полномочиям Минрегиона. В настоящее время решены все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности регистраторов, закуплено компьютерное оборудование, необходимое программное обеспечение и проводится тестовая отработка всей системы», - сказал он.

Л.Рысухин отметил, что уже укомплектован штат регистраторов, проведено их обучение.

Председатель правления фонда сообщил, что в первом квартале 2013 года фонд получит информацию от органов, ведущих квартирный учет, и, соответственно, единый госреестр начнет работать.

По состоянию на 1 января 2012 года, насчитывается 1 807 органов, которые осуществляют квартирный учет граждан в регионах Украины.

«С введением реестра вся эта информация будет сконцентрирована в одном месте, все эти органы получили программное обеспечение, используют его при заполнении форм, и работа в этом направлении продолжается», - добавил предправления фонда.

Л.Рысухин уточнил, что в настоящее время данные относительно количества стоящих на квартирном учете граждан предоставляет Госстат. На 1 января 2012 года в Украине насчитывается 1,087 млн семей, находящихся на квартучете.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабмина №271 от 5 апреля 2012 г., Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно сформировать Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 1 января 2013 года.

Сроки формирования реестра продлены с 1 января 2012 года до 1 января 2013 года.