В Киеве снизилась стоимость домов

В Киеве в IV квартале 2012 года стоимость частных домов снизилась на 5,3% - до 13,488 тыс. грн за 1 квадратный метр, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, количество выставленных на продажу частных домов в декабре 2012 г. по сравнению с сентябрем 2012 г., увеличилось на 31,1% - до 1 112 объектов. Объем предложения домов в общей площади и денежном выражении увеличился на 29,3% и 22,1% соответственно.

Доля домов, впервые выставленных на продажу, в октябре-декабре составила 14% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» домов в Киеве на 12% дешевле средней цены сентября 2012 г. и составляет 12 531 грн. за 1 кв. м.

Наибольшее количество домов в Киеве на вторичном рынке купли-продажи в декабре предлагалось в Дарницком районе (28%). В Голосеевском и Соломенском – по 15%, в Днепровском, Подольском и Святошинском районах – по 9%. Наименьшее количество домов выставлено на продажу в Оболонском (5%), Шевченковском (4%), Печерском и Деснянском (по 3%) районах.

Наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 250-500 кв. м (35% или 393 дома), дома площадью 100-250 кв. м – 31% (340 домов), до 100 кв. м – 21% (236 домов) и площадью свыше 500 кв. м – 13% (143 дома).

Наиболее существенное уменьшение средней стоимости с сентября по декабрь 2012 года наблюдалось в Шевченковском – на 15,2% – до 16 529 грн/кв. м и Деснянском районах – на 11,9% – до 7 430 грн/кв. м. В остальных районах уменьшение средних цен составило от 0,8% до 7,4%.

Ценовой обзор частных домов Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежеквартально на основании данных, предоставленных ведущими агентствами недвижимости Киева.