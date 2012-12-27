Госрегистрация прав на недвижимость с 1 января будет проводиться по принципу «единого окна»

С 1 января 2013 года в Украине государственная регистрация вещевых прав на недвижимое имущество (земельные участки, жилые дома, квартиры, здания, сооружения и т.п.) будет проводиться по упрощенной процедуре по принципу «единого окна».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, государственную регистрацию будут проводить государственные регистраторы прав на недвижимое имущество и нотариусы. По состоянию на сегодняшний день в Украине образовано 583 органа государственной регистрации прав, в которых работает 2646 государственных регистраторов. Количество государственных и частных нотариусов сегодня составляет 6835 чел.

Так, органами государственной регистрации прав будет осуществляться «первичная» регистрация вещевых прав на недвижимое имущество (нововыстроенных домов, квартир в новостройках или новосформированных земельных участков), а также всех прав на недвижимое имущество, которые возникли до 1 января 2013 года. Орган государственной регистрации прав по местонахождению недвижимого имущества будет регистрировать соответствующие права и выдавать свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество. Сроки регистрации не будут превышать четырнадцати рабочих дней с момента представления соответствующего заявления. (Право собственности на земельный участок будет осуществляться после государственной регистрации этого земельного участка в Государственном земельном кадастре.)

На сайте Государственной регистрационной службы (www.drsu.gov.ua/show/9839) размещен специальный Справочник для пользователей регистрационными услугами, в котором даются адреса органов государственной регистрации прав, даются разъяснения, какие вещевые права на недвижимое имущество, их обременения подлежат государственной регистрации, о сроках проведения государственной регистрации прав, документов, необходимых для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и т.п.

Нотариусами будет регистрироваться переход права собственности на недвижимое имущество, то есть будет осуществляться «вторичная» государственная регистрация недвижимости. При заверении договоров купли-продажи, мены, дарения недвижимого имущества и земельных участков, обретения права собственности на унаследованную недвижимость и т.п. нотариус будет осуществлять одновременно процедуру государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество. Сведения в Реестру нотариус будет вносить практически «день в день». Будет обеспечено функционирование этой процедуры по принципу «единого окна», когда нотариус лично будет осуществлять государственную регистрацию и выдавать выписки из Реестра.

Плата за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременения установлена в виде государственной пошлины, которая будет одинаковой на всей территории Украины.

Так, за проведение государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество государственная пошлина будет взиматься в размере 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (что составляет 119 гривен), а за государственную регистрацию других вещевых прав на недвижимое имущество и обременений прав на недвижимые вещи - 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 51 гривня.

Права на недвижимое имущество, возникшие и зарегистрированные в установленном порядке до 2013 года, будут признаваться действительными и с 1 января 2013 года. Законодательство не предусматривает обязанности обращаться за их «перерегистрацией» в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество.

В случае обращения по желанию лица за проведением такой перерегистрации государственная пошлина не взимается.