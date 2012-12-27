Кабмин предлагает исключить из законодательства положения о госрегистрации сделок

Кабинет министров Украины предлагает исключить из законодательных актов положения, касающиеся государственной регистрации сделок, в связи с введением с 1 января 2013 года новых правил регистрации вещных прав на недвижимость.

Об этом говорится в законопроекте №1177 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с внедрением государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», внесенном в парламент 26 декабря 2012 года.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предлагается также дополнить соответствующие нормы положениями, определяющими порядок приобретения, перехода и прекращения права собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество.

В частности, соответствующие изменения планируется внести в Гражданский кодекс Украины, Земельный кодекс Украины, Семейный кодекс Украины, законы «О местном самоуправлении в Украине», «Об ипотеке», «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью», «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений», «О кооперации», «О ценных бумагах и фондовом рынке», «Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, которые находятся в частной собственности, для общественных нужд или в связи с общественной необходимостью».

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию вещных прав на недвижимость будут проводить органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года отвечать за выдачу документов на землю будут Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом регистрировать право собственности и другие права на землю будут государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.

Кабинет министров Украины на своем заседании 21 ноября 2012 года принял ряд решений относительно усовершенствования и упрощения процедуры государственной регистрации земельных участков и прав на недвижимое имущество.