Бюджет-2013 снижает финансирование земельной отрасли на 24,6%

Государственный бюджет на 2013 год предусматривает на финансирование программ землеустроительной отрасли 903 млн 716,8 тыс. грн, что на 24,6% меньше объемов финансирования 2012 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства земельных ресурсов.

В частности, из общего фонда госбюджета планируется выделить 850 млн 395,6 тыс. грн, из специального фонда — 53 млн 321,2 тыс. грн.

По данным ведомства, на выполнение бюджетной программы «Выдача государственных актов на право частной собственности на землю в сельской местности» планируется направить 54 млн 059,3 тыс. грн; на проведение общегосударственных топографо-геодезических и картографических работ, демаркацию и делимитацию государственной границы - 20 млн 725 тыс. грн.

Кроме того, на выполнение работ по нормативной денежной оценке земель населенных пунктов предусмотрено выделить 2,6 млн грн.

«Такой уровень финансирования позволит в соответствии со статьей 13 Закона Украины «Об оценке земель» завершить нормативную денежную оценку земель в населенных пунктах, где такие работы еще не проводились», - сказал начальник Управления рынка и оценки земель Госземагентства Анатолий Колосюк.

В Госземагентстве уточнили, что в 2012 году на программы земельной отрасли госбюджетом было предусмотрено 1 млрд 198,419 млн грн, в 2011 году — 514 млн 159,91 тыс. грн.

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