Задолженность населения за коммунальные услуги выросла до 11,6 млрд грн

Жители Украины в январе-ноябре 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 33,1 млрд грн, что составляет 99,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Винницкой и Закарпатской областях (103,2 и 102,8%), самый низкий – в Киевской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Луганской и Ривненской областях (97,3-97,9%, соответственно).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в ноябре т.г. уменьшились на 5,2% по сравнению с ноябрем 2011 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 443,6 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2012 года увеличилась на 8,8% по сравнению с октябрем 2012 года и на конец ноября т.г. составила 11 млрд 686,9 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,8 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах Украины.

В частности, в ноябре задолженность за три и более месяца имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 28,2% владельцев лицевых счетов, за вывоз бытовых отходов – 18,6%, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 21,5%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,7%, за газоснабжение – 19,1%.

В январе-ноябре т.г. население уплатило за электроэнергию 9 млрд 339,9 млн грн, что составляет 144% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение, с учетом погашения долгов за предыдущие периоды, наблюдался в Севастополе, Херсонской, Одесской и Закарпатской областях (221,9-209%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (80,9%-96,2%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец ноября 2012 года составила 2 млрд 869 млн грн.

В январе-ноябре 2012 г. население Украины заключило 64,5 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 183,7 млн грн, а сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 149,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, жители Украины в январе-октябре 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 30,3 млрд грн, что составляет 102,4% от начисленных за этот период сумм.