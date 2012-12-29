С нового года вводится новый порядок ведения Госземкадастра

С 1 января 2013 года вступают в силу законы Украины "О Государственном земельном кадастре" и "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений".

В связи с этим полномочия территориальных органов Госземагентства в части государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды (субаренды) земельных участков, земельного сервитута, пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), пользования чужим земельным участком для застройки (суперфиций) прекращаются.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Полномочия территориальных органов Госземагентства в вопросах оформления земельных участков и других объектов Государственного земельного кадастра предусмотрены Порядком ведения Государственного земельного кадастра, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2012 № 1051.

Согласно этому Порядку территориальными органами земельных ресурсов будут осуществляться: государственная регистрация земельных участков, предоставление выписок из Государственного земельного кадастра о земельном участке, предоставление сведений об объектах Государственного земельного кадастра (земли в пределах государственной границы Украины, земли в пределах территории административно-территориальных единиц, ограничения в использовании земель).

В 2013 году прием граждан и юридических лиц территориальными органами Госземагентства осуществляться со 2 января в обычном режиме согласно распорядку дня.