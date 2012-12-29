«Киевгорстрой» в 2012 году увеличил ввод жилья в Киеве на 5%

Крупнейший застройщик, холдинговая компания «Киевгорстрой», в 2012 году ввела в эксплуатацию 15 жилых домов в Киеве общей площадью 224,403 тыс. кв. м, что на 5% больше показателей 2011 года (213,440 тыс. кв. м), говорится на сайте компании.

Также в текущем году компания ввела в эксплуатацию жилые дома в Буче (Киевской обл.) общей площадью 15,409 тыс. кв. м и Житомире общей площадью 12,233 тыс. кв. м.

Кроме того, построен и введен в эксплуатацию общественно-торговый центр по проспекту Петра Григоренко в Киеве площадью 4,7 тыс. кв. м. Компания также ведет строительство общественных объектов по проспекту Маяковского и ул. Срибнокильской в Киеве общей площадью 6 тыс. кв. м.

При этом «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 4 подземных паркинга на 683 машиноместа и крытую автостоянку на 43 места.

В 2012 году в рамках участия в жилищных госпрограммах компания передала 468 квартир по программе «Доступное жилье» (30/70) и удешевленной ипотеки.

В компании сообщили, что продолжается строительство жилых домов по программе обеспечения жильем граждан, пострадавших в результате преступной деятельности группы компаний «Элита-Центр». В частности, из 14 земельных участков строительство ведется на девяти участках.

В 2013 году компания планирует построить 6 жилых домов по данной программе по ул. Гарматной, 39-Г, Ревуцкого, 7-В, Хорольской, 1-А, Радунской, 28-32, Драгоманова, 40, на пересечении ул. Армянской и Харьковского шоссе. Предусматривается, что после ввода жилых домов 5,698 тыс. кв. м (106 квартир) будут переданы для обеспечения жильем граждан, пострадавших от деятельности «Элита-Центра».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16 млн 535 тыс. грн.