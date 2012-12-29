Кабмин передал Генпрокуратуре часть помещений завода «Арсенал»

Кабинет министров Украины передал Генеральной прокуратуре корпус №34 и часть корпуса №24 по ул. Московская, 8 в Киеве, ранее принадлежащие знаменитому заводу «Арсенал» и прибывавшие в сфере управления Государственного космического агентства.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 26 декабря, опубликованном на официальном сайте КМУ.

Согласно распоряжению, Генпрокуратуре передаются помещения общей площадью 7,56 тыс. кв. м, кроме подвальных помещений и пристроек к первым этажам.

Как сообщал УНИАН, в Государственном бюджете на 2013 год бюджетные ассигнования на содержание Генеральной прокуратуры Украины составляют рекордные 3,2 млрд грн, которые, как предполагается, будут направлены на осуществление прокурорско-следовательской деятельности и подготовку и повышение квалификации кадров прокуратуры. В 2010 году объем финансирования Генпрокуратуры составил 1,5 млрд грн, в 2012 г. - 2,476 млрд грн.