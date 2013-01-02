В Украине введен налог на недвижимость

В Украине с 1 января вступила в силу норма Налогового кодекса о введении налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, плательщиками которого являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, - собственники жилой недвижимости.

Как сказано в кодексе, если недвижимость находится в собственности сразу нескольких собственников, все они являются плательщиками налога на свою часть недвижимости. Если недвижимость не поделена, но остается в собственности нескольких собственников, плательщиком налога может быть один собственник по согласованию сторон.

Согласно норме закона, не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.

База налогообложения жилой площади, находящейся в собственности физического лица – плательщика налога, уменьшается для квартир площадью 120 кв. м и домов площадью 250 кв. м. Квартиры и дома площадью до 120 кв. м и до 250 кв. м, согласно Налоговому кодексу, налогом не облагаются.

Ставка налога рассчитывается местными органами власти на 1 кв. м жилой пощади. В частности, для квартир площадью до 240 кв. м и домов площадью до 500 кв. м ставка налога не может превышать 1% от установленной суммы минимальной заработной платы (1 147 грн на 1 января 2013 года). Для квартир и домов большей площадью ставка налога рассчитывается с учетом 2,7% от размера минимальной зарплаты.

Базовый отчетный период для плательщиков налога на недвижимость составляет год.

Налоговое сообщение-решение о сумме налога, обязательной к оплате собственником недвижимого имущества, присылается ему по месту нахождения объекта налогообложения до 1 июля.

Согласно нормам Налогового кодекса, плательщик налога на недвижимость имеет право обратиться в налоговые органы с просьбой разъяснить порядок уплаты налога, а также расчеты сумм к оплате.

Срок уплаты налога составляет 60 дней с момента получения уведомления для физических лиц – налогоплательщиков. Юридическим лицам надлежит осуществлять ежеквартальные авансовые платежи.

Как сообщал УНИАН, законодательные изменения в Налоговый кодекс относительно введения налога на недвижимое имущество были приняты Верховной Радой в конце мая 2012 года. Тогда же Кабинет министров Украины своим постановлением №476 утвердил порядок предоставления органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и органами, осуществляющими регистрацию места проживания физических лиц, сведений, необходимых для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

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