Вступил в силу закон о размежевании земель государственной и коммунальной собственности

1 января 2013 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размежевания земель государственной и коммунальной собственности».

Согласно документу, Кабинет министров передает земельные участки из земель государственной собственности в собственность или в пользование в случаях, определенных статьей 149 Земельного кодекса, и земельные участки дна территориального моря, а также передает земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в уставный капитал государственного земельного банка, который стопроцентно принадлежит государству и не подлежит приватизации.

Со дня вступления в силу данного закона землями коммунальной собственности соответствующих территориальных общин считаются: земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, другие объекты недвижимого имущества коммунальной собственности соответствующей территориальной общины; на которых находятся в постоянном пользовании органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений, организаций.

В государственной собственности остаются расположенные в пределах населенных пунктов земельные участки, на которых находятся здания, сооружения, другие объекты недвижимого имущества государственной собственности; которые находятся в постоянном пользовании органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений, организаций, Национальной академии наук Украины, государственных отраслевых академий наук; которые относятся к землям обороны; земельные участки, которые используются Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины на основании международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины; земли зон отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, получившие радиоактивное загрязнение в результате Чернобыльской катастрофы.

Со дня вступления в силу данного закона земли государственной и коммунальной собственности в Украине считаются размежеванными.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября 2012 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размежевания земель государственной и коммунальной собственности».