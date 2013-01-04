Вилкул будет контролировать, кто и почему ремонтирует дороги зимой

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины усилит контроль за проведением дорожных работ в зимнее время и разрабатывает рекомендации для местных органов власти относительно воздержания от проведения на дорогах ремонтных работ в условиях холодов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул, комментируя ситуацию относительно результатов работы комиссии по изучению ситуации с проведением ремонтных дорожных работ в городе Константиновка Донецкой области.

"Сразу после получения информации о факте проведения дорожных ремонтных работ в городе Константиновка Донецкой области в сложных погодных условиях с низкой температурой воздуха по моему распоряжению была создана комиссия. В ее состав вошли, в том числе, первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, представитель Укравтодора, представители Донецкой облгосадминистрации", - сказал А.Вилкул.

По его словам, комиссия сразу выехала на место и на следующий день предоставила отчет. "В соответствии с данными комиссии, все документы на проведение работ были в наличии – от декларации о начале работ до тендерной документации. Формально при условии применения тех специальных примесей, которые были применены, в таких погодных условиях асфальт укладывать можно", - добавил он.

В то же время А.Вилкул отметил, что по результатам работы комиссии были сделаны соответствующие выводы, в том числе профильным министерством готовятся соответствующие рекомендации относительно условий проведения дорожных работ зимой. Также будет проводиться мониторинг качества уже выполненного ремонта, и только после того, как уложенное в морозы асфальтовое покрытие выдержит зиму, будут произведены соответствующие расчеты с исполнителями работ.

"Однако по результатам работы комиссии были сделаны следующие выводы. Первое - начат постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия на этом участке. Второе - деньги компании, которая производила работы, будут выплачены только тогда, когда будет полная уверенность, что дорожное покрытие выдержало зиму и в дальнейшем будет отвечать качеству в соответствии с госстандартом. И третье - Минрегион сейчас разрабатывает рекомендации для местных органов власти относительно воздержания от проведения таких ремонтных дорожных работ в условиях низких температур", - подчеркнул А.Вилкул.

Как сообщали украинские СМИ, в конце декабря 2012 года в городе Константиновка Донецкой области в 15-градусный мороз начали масштабный ремонт дорог. Эта информация была распространена местным активистом, который разместил в Интернете соответствующее видео. Работы велись на улице Белоусова. При этом коммунальщики заверяли, что ведется уборка улицы, а не ремонт асфальтового покрытия.

В то же время очевидцы утверждали, что этот случай в Донецкой области был не единичным.

Позже мэрия Константиновки подтвердила факт проведения ремонта на двух участках дороги. Местная власть объяснила, что средства на ремонт дороги были выделены из областного бюджета в размере 2 млн грн, и эти финансовые ресурсы нужно было использовать срочно до конца 2012 года.

В свою очередь главный коммунальщик Константиновки утверждал, что компания-исполнитель использует специальные присадки, позволяющие укладывать асфальт даже в морозы. Кроме того, местная власть получила от подрядчика гарантию на трехлетний ремонт этого покрытия.