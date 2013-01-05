В Ялте прокуратура через суд добивается возврата городу земучастка стоимостью 5 млн грн

Прокуратура Ялты направила иск в Хозяйственный суд Крыма для отмены договора аренды 0,8 га земли на Поликуровском холме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, участок стоимостью почти 5 млн грн был выделен под строительство пансионата семейного типа с нарушением закона.

Исковые требования, в первую очередь, мотивированы невыполнением процедуры отвода земель историко-культурного назначения. Так, отсутствует согласование органа охраны культнаследия на выделение участка в историческом ареале Ялты.

«Прокуратура настаивает на отмене решения о распоряжении участка, принятого на основании неполного пакета документов, которые содержат расхождения относительно площади предоставленных земель, и на возвращении земли громаде», - говорится в пресс-релизе.