МВД завершило дополнительное расследование по делу организаторов аферы «Элита-Центр»

Главным следственным управлением МВД Украины завершено дополнительное расследование по уголовному производству в отношении организатора и одного из непосредственных участников строительной аферы группы компаний «Элита-Центр».

Как сегодня сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в конце декабря обвинительный акт в отношении членов преступной группировки был направлен в суд.

Обвиняемым инкриминируется совершение таких преступлений как злоупотребление должностным лицом своим служебным положением, легализация денежных средств, полученных преступным путем, служебный подлог.

Из-за действий членов преступной группировки потерпели почти 1,7 тысяч человек, которым причинен материальный ущерб более чем на 384 млн. грн. Вместе с тем по делу обеспечено возмещение свыше 90 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, строительная афера "Элита-Центр" была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве.

16 марта 2009 года Шевченковский райсуд Киева осудил одного из основателей группы компаний "Элита-Центр" Игоря Циганка к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В июне 2012 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному Главным следственным управлением МВД Украины, по обвинению двух должностных лиц группы компаний „Елита-Центр", которые мошенническим путем присвоили средства инвесторов, и направила дело в Апелляционный суд г. Киева.

Установлено, что в течение 2004-2006 гг. указанные лица под видом инвестирования строительства жилья завладели денежными средствами 1693 граждан на общую сумму почти 400 млн. грн.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество и средства обвиняемых был наложен арест на общую сумму 90 млн. грн.

24 октября 2012 года Апелляционный суд столицы направил на дорасследование дело против организаторов строительной аферы группы компаний «Элита-Центр» Александра Шахова (Волконского) и Андрея Терентьева.

Также суд постановил объединить это дело с тем, по которому проходят экс-чиновники Госархитектурной комиссии, которые должны были следить за строительством домов для инвесторов «Элита-Центр».