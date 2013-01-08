В Украине стоимость строительно-монтажных работ за 11 месяцев 2012 г. выросла на 13%

В январе-ноябре 2012 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре 2012 года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 8,7% по сравнению с ноябрем 2011 года и на 0,7% по сравнению с октябрем 2012 года.

С начала 2012 года стоимость строительно-монтажных работ увеличилась на 5,9%.

В Госстате отметили, что за 11 месяцев 2012 г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 13,7% по сравнению с январем-ноябрем 2011 года, по строительству нежилых зданий – на 13%, по строительству транспортных сооружений – на 14,2%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 11,5%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 12,3%, по строительству других инженерных сооружений – на 10,2%.

Справка УНИАН. В 2011 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 19,4% по сравнению с 2010 годом, в 2010 году – на 15,8% по сравнению с 2009 годом, в 2009 году – на 11,3% по сравнению в 2008 годом.